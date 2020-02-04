Batman’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy ve çok sayıda mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Batman’da geçtiğimiz hafta il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi, Hasankeyf, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde güneşin yüzünü göstermesiyle etkisini kaybeden kar yağışı, yüksek rakımlı Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 138 köyden 70 köy ve çok sayıda mezra yolunun yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. Kapalı olan köy ve mezra yollarında çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

BATMAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:48

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.