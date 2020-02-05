Op. Dr. Veysel Sarraf: "Özçekimler burun estetiği ameliyatlarını artırdı"

Batman'ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Veysel Sarraf, özçekimlerin özellikle gençler arasında estetik ameliyatlarda büyük artışa neden olduğunu söyledi.

Op. Dr. Veysel Sarraf, özçekim ve burun estetiği ameliyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle gençler arasında dünyada bir akım haline gelen özçekimin burun estetiği ameliyatlarında büyük bir artışa neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sarraf, özçekimin kusurları ortaya çıkardığını ifade etti. Estetik ameliyatlarında her geçen gün artışın yaşandığını vurgulayan Op. Dr. Sarraf, "Akıllı telefonlar ile çekilen özçekimlerde fotoğrafların en küçük kusurları bile ortaya çıkarması burun estetiğine olan talebi arttırdı. Özçekim merakı insanların yüzünü fark etmesine ve yüzdeki kusurları kapatma ve daha kusursuz bir görünüm elde etme isteğini arzulamasını ortaya çıkardı. Bu da estetik ameliyatlarında artışa neden oldu" dedi.

BATMAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:49

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.