Batman’da kar nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 85 köy ve çok sayıda mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz hafta il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 85 köy ve çok sayıda mezra yolu, yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldı.

Karla mücadelenin yanı sıra bazı yerlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları sonrası kapanan Sason'a bağlı Derince grup köy yolu ile Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köy yoları tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı olan köy ve mezra yollarında çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

BATMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:50

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.