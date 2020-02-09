Sason'da eğitime kar engeli

'Babam ve ben'

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Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

BATMAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:44

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