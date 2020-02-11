Batman’da horoz dövüşüne ceza

Batman’da horoz dövüştüren bir adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 adet horoz ve horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, iş yerinde kumar oynayan 58 şahsa toplam 71 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri olarak Batman genelinde vatandaşların huzur ve sükununu sağlamak, hayvanlara yapılan eziyetleri önlemek amacıyla umuma açık ve istirahat ve eğlence yerlerinde çalışma ve kontrollerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince bir kahvehaneye düzenlenen horoz dövüşü operasyonunda horozların dövüştürülmesi ile iş yerinde kumar oyununun oynatıldığı tespit edilmiş, iş yerinde bulunan 4 adet horoz ve horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Ayrıca iş yerinde Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama ve Hayvanları Koruma Kanunu suçlarından 3 şahsa adli işlem yapılmış, iş yerinde kumar oynayan 58 şahsa toplam 71 bin 50 lira idari para cezası uygulanmıştır. İş yeri kumar oynatılmasından dolayı 30 gün süre ile mühürlenerek kapatılmıştır. İlimiz genelinde vatandaşa daha huzurlu ve güvenli yaşama ortamlarının sağlanması, özellikle çocukların ve gençlerin bu suçtan dolayı mağduriyet yaşamamaları için Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler günün 24 saatinde tüm il genelinde kontrollerini yapmaya devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın da yaşadıkları çevrede bu açıdan şüphelendikleri kişilerin olması halinde 155 polis imdat telefonunu aramalarını rica ederiz" denildi.

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