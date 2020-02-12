Kozluk'ta çay ocağında yangın

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan bir çay ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında, kafeste bulunan iki muhabbet kuşu telef oldu.

Olay dün gece saatlerinde çarşı merkezinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Çay ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeni ile iş yerinde kafeste bulunan iki muhabbet kuşu telef olurken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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