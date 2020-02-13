Batman'da 178 köy yolu kardan kapandı

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BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle kardan kapanan 178 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metreyi aşarken, bölgede ekiplerin karla zorlu mücadelesi sürüyor. İl Özel İdaresi bünyesindeki ekipler, merkez ve ilçelere bağlı kardan yolu kapanan 178 köye ulaşım sağlanması için çalışma başlattı.



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