Sason ve Kozluk’ta eğitime kar engeli

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 14 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.



Sason ve Kozluk Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri genelinde 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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