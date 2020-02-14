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Gercüş'te eğitime kar tatili

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi.

Gercüş'te eğitime kar tatili

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi.
Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya, tipi, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçe genelinde 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile vatandaşların da bir günlüğüne idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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