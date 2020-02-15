Sason'da sarkıtları 20 metreyi aştı

Batman'ın Sason ilçesinde yaşanan dondurucu soğukların ardından tamamen donan şelalede, 20 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şelaleye gelen vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarıştı.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla hissedildiği ilçelerden Sason’da birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar, şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğuk havalar nedeni ile bazı dere yatakları tamamen buz tutu. Oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu. Son dönemlerin en soğuk kışının yaşandığı ilçede buz sarkıtlarını gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarıştı.

İlçede hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğünü belirten vatandaşlardan Mehmet Bayındır, "Burada hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Bu yoldan, buradan geçen vatandaşlar buraya gelip bu güzelliğe bakmadan, burada fotoğraf çekmeden geçemiyor. Herkes gelip burada fotoğraf, video çekip arkadaşlarıyla paylaşıyor. Sason’a kar yağdıktan sonra burada 15 ile 20 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Bu gün havalar ısındığı için kısmen eridi ama yine tüm doğal güzelliği devam ediyor" dedi.

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