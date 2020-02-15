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Sason'da sarkıtları 20 metreyi aştı

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde yaşanan dondurucu soğukların ardından tamamen donan şelalede, 20 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şelaleye gelen vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarıştı.
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla hissedildiği ilçelerden Sason’da birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar, şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğuk havalar nedeni ile bazı dere yatakları tamamen buz tutu. Oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu. Son dönemlerin en soğuk kışının yaşandığı ilçede buz sarkıtlarını gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarıştı.
İlçede hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğünü belirten vatandaşlardan Mehmet Bayındır, "Burada hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Bu yoldan, buradan geçen vatandaşlar buraya gelip bu güzelliğe bakmadan, burada fotoğraf çekmeden geçemiyor. Herkes gelip burada fotoğraf, video çekip arkadaşlarıyla paylaşıyor. Sason’a kar yağdıktan sonra burada 15 ile 20 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Bu gün havalar ısındığı için kısmen eridi ama yine tüm doğal güzelliği devam ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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