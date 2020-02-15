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Batman’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İHA

– Batman'da soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Batman’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

– Batman’da soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, doğadaki hayvanların korunması ve kış şartlarında yem bulabilmeleri için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında, kaçak avcılarla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü ve bu çalışmalar kapsamında, Batman Merkez, Alaca, Dereboynu, Batı Raman, Doğu Raman, Kıra Dağı, Gercüş, Kozluk ve Sason ilçelerinin dağlık alanlarında yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulamayan yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması amacıyla doğal yaşam ortamlarına yaklaşık 1 ton 250 kilogramlık kırık buğday, 2 balya saman, 2 balya yonca ve 150 kilogram sakatat bırakıldığı ifade edildi.
Yapılan çalışmaları yerinde takip etiğini ifade eden Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ercan Turan, “İl genelindeki avlaklarda yemleme ve koruma kontrol faaliyetlerine gerek av koruma memurlarımız vasıtasıyla, gerekse jandarma ve diğer paydaşlarla beraber devam edeceğiz. 20192020 av döneminde 76 avcıya kaçak avlanma yaptıklarından dolayı 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Ekiplerimizce hem doğadaki yaban hayvan popülasyonunu, türü ve sayısını tespit etmek, hem de kaçak avlanma yapanlara yönelik 25 adet foto kapan yerleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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