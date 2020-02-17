Tarihi Hasankeyf’te ölüme terk edilen hayvanlar kurtarıldı

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Ilısu Baraj Gölü suları altında kalan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinin boşaltılmasının ardından ölüme terk edilen sokak hayvanları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlayan Ilısu Barajında su seviyesi 78 metreyi ulaştı. Baraj gölünde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesi de sular altında kalmaya başladı. Hasankeyfliler, eski yerleşim yerinden yeni evlerine taşınırken tarihi ilçede bulunan sokak hayvanları ise ölüme terk edildi. Eski Hasankeyf’te unutulan sokak havyalarının yardımına AFAD ekipleri yetişti. Botlarla eski yerleşim yerine ulaşan AFAD ekipleri, burada mahsur kalan hayvanları tek tek toplayarak suyun diğer tarafına getirdi.

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