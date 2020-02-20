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Teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

DHA

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, Suriye uyruklu terörist F.M. ile birlikte önceki gün terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, Suriye uyruklu terörist F.M. ile birlikte önceki gün terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.
Batman'da 5 yıl önce PKK'ya katılan Ö.Ç., Suriye uyruklu F.M. ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden etkilenerek, örgütün barınaklarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadeleri alınan Ö.Ç. ve F.M. etkin pişmanlık yasasından faydalanmayı talep etti. 
Batman Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemi tamamlanan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.
5 yıl sonra evlatlarına kavuşan anne-baba, duygusal anlar yaşadı. Aile, oğullarıyla uzun süre hasret giderdi.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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