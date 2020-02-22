Gercüş’te gıda denetim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla 81 ilde başlayan gıda denetim seferberliği, gıda kontrol görevlileri tarafından etkin bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Batman’ın Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan ile kontrol görevlisi Hasine Turan tarafından gerçekleştirilmekte olan denetim seferberliği, gıda bazlı ürün denetimleri, “Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamül üreten iş yerleri ve kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi iş yerleri olmak üzere birçok alanda denetimler gerçekleştirildi. Denetim seferberliği diğer gıda bazlı ürünler için devam ediyor. Gıda güvenliğini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, izlenebilirliği sağlamak, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yapılan denetim ve kontroller yıl boyunca devam edeceğini belirten Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan "Ayrıca vatandaşlarımız gıda güvenliğini tehdit eden durumlar için Alo Gıda 174 hattına başvurabilirler. Gıda güvenliğinde devamlılığı sağlayabilmek için işletme sahiplerinin yapılan uyarıları dikkate alması ve hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir. Bu sayede gıda güvenliği sürdürülebilir hale gelecektir" dedi.

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