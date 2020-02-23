Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyünde yaşayan vatandaşlar, çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.

Karameşe köyü Tire mezraasında yaşayan vatandaşlar, yağmur yağdığında çamur deryası içerisinde yürüdüklerini belirti. Özellikle köy merkezinden mahalle aralarına geçen yollarda bu sorunla sürekli olarak karşılaştıklarını kaydeden vatandaşlardan Mehmet Bayındır, "Yaz aylarında rahatlıkla köyümüzde gezerek dolaşabiliyoruz. Ancak kış aylarında köyde yürümekte güçlük çekiyoruz. Çamur deryası içinde yürümek zorunda kalıyoruz. Çamur öğrencilerin yürümesine ve araçların geçişini engelliyor. Biz köylüler ile birlikte kendi imkanlarımızla birkaç traktörle kum taşıdık ama yeterli olmadı. İlçedeki yetkililerden köyün içini kumlamalarını istiyoruz. Hatta imkanlar doğrultusunda köy içinin parke taşı döşemelerini talep ediyoruz. Burada çamur içinde yürüyoruz. Kış aylarında çamurdan dolayı kimse köyümüze gelmek istemiyor. Köy içinde çizme giymesek geçemiyoruz. Devlet büyüklerimizden yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz" dedi.

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