Batman'da, silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

BATMAN'da, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfeği, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 97 mermi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silah kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.
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