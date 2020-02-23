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AK Parti Batman genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı yapıldı

İHA

AK Parti Batman genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı yapıldı.
Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür, partililer ve davetliler katıldı. Burada konuşan Gür, AK Parti’nin 19 yılda nice badireler atlattığını söyledi. Gür, “19 yıllık partimizin geçmişinde önemli badireler atlattık. O her bir badire bir ülkeyi yok edecek derecede tehlikelerdi. Geçen yıllarda büyük bir ekonomik saldırılarla karşılaştık. Bu saldırının püskürtülmesin tek bir sebebi vardır. O da güçlü lider ve güçlü kadrolardır. Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada sanıklar için kararlar verildi. Bir hukukçu olarak bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Polis araçlarını, ambulansları, itfaiye araçlarını, özel araçları, dükkanları ve özel mülkiyeti taşlayanlara, yakıp yıkıp yağmalayan bir zihniyete beraat kararının verilmesine ben saygı duymuyorum ve en sert şekilde bu kararı reddediyorum. Milletin canına, malına kast edenlere ödül verilircesine hiç bir şey olmamış gibi beraat kararı verilmesini kabul etmiyoruz. Gezi olayları tamamen bir darbe kalkışmasıdır. Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık ofisine tüneller kazmak, oraya çıkan yollara barikat kurmak neyin nesidir? Bazıları istediği kadar gezi olaylarını meşru göstermeye çalışsın ama bizim gözümüzde hiç bir zaman meşru olmayacak ve milletimizin gözünde de asla bu meşru görülmeyecektir” dedi.

“Millet olarak her zaman mazlumların yanındayız”
‘Suriye'de ne işimiz var' diyenlere tepki gösteren Gür, şöyle devam etti:
“Millet olarak her zaman mazlumların yanında zalimlerin karşısında olacağız. Suriye’de ne işimiz var diyenler, one minitue çıkışını anlayamamıştır. Irkçı Siyonizmin arzı mevud hayallerini anlayamamıştır. Vekalet savaşlarıyla diz çökmemizi isteyenlerin niyetlerini kavrayamamıştır. Bugün oturdukları yerden ahkam kesenler bilsinler ki Türkiye, Suriye’de olmasaydı 68 Ekim olaylarının, hendek ve çukur siyasetinin belki de çok daha kötü örnekleriyle karşı karşıya kalabilecekti. Esasen, resmin bütününü görmezden gelen bu yaklaşımların dış politikada yürütülen stratejik derinliği görmesi de mümkün değildir. Suriye’de yaşanan insanlık dramına ses çıkarmayanlar, konu Türkiye’nin Suriye’de olmasına gelince hep bir ağızdan aynı sufleleri tekrarlamaktadır. Tarihin her anında millet olarak, mazlumun yanında zalimin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.”

“Bizim, adamını bulup iş tutanlara değil, adam olanlara ihtiyacımız var”
Kendilerinin adamını bulup iş tutanlara değil, adam olanlara ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Gür, şu ifadeleri kullandı:
“Son dönemlerde hep beraber görüyoruz, nefsine uyan, ben diyen, ben olmazsam yanar tüm teşkilatlar, yanar Türkiye diye düşünen kendini merkeze koyanlar bizi ve hareketimizi anlamamışlar, anlayamayacaklar. Burada bulunan şu isimsiz kahramanlardan ve burada bulunan emek vermiş arkadaşlarımdan dava ve teşkilat ahlakını öğrenin ya. Mahalle teşkilatlarında bilabedel mücadele veren, cebinde beş kuruş parası olmadığı halde aman aman bu akşamki toplantıyı kaçırmayayım diyen minibüse binmeyen yürüyerek giden kar kış demeden kendini davaya siper eden mücadele gösteren arkadaşlardan dava ve teşkilat ahlakı öğrenin ya. Dava ahlakı öğrenin, PKK’nın tüm tehditlerine rağmen ben varım ve hep var olacağım diyenlerden. Dava ahlakı öğrenin yüreğini bu işin merkezine koyanlardan. AK Parti iktidarı ile birlikte Batman’da Türkiye gibi dönüştü ve bu kadrolar olduğu müddetçe gelişme ve dönüşüm devam edecek inşallah. 18 senenin sonunda hala ilk günkü aşkımızı heyecanımızı taşıyoruz.”
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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