Evlerinin tavanı üzerlerine düşecek korkusuyla yaşıyorlar

Batman’da yıkılmak üzere olan bir evde yaşayan 7 nüfuslu Barış ailesi, evlerinin tavanının üzerlerine düşecek korkusuyla günlerini geçiriyor. Maddi durumları olmadığı için kirada bulundukları evi bile değiştiremeyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Batman merkezde bulunan Bağlar Mahallesinde ikamet eden Barış ailesi yıkılmaya yüz tutmuş bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Odun olmadığı için sobanın bile kurulmadığı evde üniversite sınavına hazırlanan Rojbin Barış, yetkililerin seslerini duyup kendilerine yardım etmesini istedi.

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