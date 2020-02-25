Gercüş'te trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haşim Malğaz yönetimindeki 06 BP 1234 plakalı otomobil Gercüş istikametine gelirken Yolağzı Mahallesi mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerinde bulunan Cevher Malğaz (30), Sekine Malğaz (60), Gurbet Malğaz (28), Ülkem İdil Malğaz (4) ve Serkan Malğaz (1) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Sekine Malğaz ve Serkan Malğaz, Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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