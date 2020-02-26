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Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

İHA

Batman'da türbede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Batman’da türbede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Karayün köyü sınırları içerisinde yatır olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenlenerek, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalanmıştır. Ekipler tarafından kaçak kazı alanında yapılan aramalarda 2 detektör, kazma, kürek ve jeolog kazı çekici ele geçirilmiştir. Kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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