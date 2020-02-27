İş adamlarından Vali Şahin'e ziyaret

Batman'daki tekstil firması sahipleri, Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti.

Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Öztürk ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin’e yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verip, tekstil sektörüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti. Derneğin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Şahin, ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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