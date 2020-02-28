Batman'a şehit ateşi düştü

Sayım ÖZMEN/SASON(Batman),(DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur'un acı haberi, memleketi Batman'ın Sason ilçesindeki ailesine verildi.
İdlib'de hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Batur'un, Batman'ın Sason ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin naaşının bugün baba ocağına getirilip, toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN
2020-02-28 12:07:10
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