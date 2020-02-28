Şehit ateşi Batman'a düştü

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Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un babaevine geldi. Kaymakam Özadalı ve beraberindekiler, baba Mehmet Bağatur ile yakınlarına sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi verdi. Şehidin naaşının bugün baba ocağına getirilip, toprağa verileceği öğrenildi.

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