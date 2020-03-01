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Habertürk
Yastayız

Batman'da 232 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Batman’da düzenlenen operasyonda 232 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 257 gram toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam 232 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 257 gram toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili yakalanan 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiştir. Uyuşturucuuyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan/duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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