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Batman'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

DHA


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklamasıyla İdlib'de başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatına desteklerini bildirdi.
Batman'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatına destek mesajı verdi. Katılımcılar adına açıklamayı yapan Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, 27 Şubat günü Suriye rejimi unsurlarınca Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısına tepki göstererek, "Her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. İdlib´de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun, rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır, metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Demir, konuşmasında Bahar Kalkanı harekatına Batman'daki sivil toplum kuruluşları olarak destek verdiklerini ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Demir, "Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbet de bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli de ödemeye başlamışlardır. Herkes şunu bilsin ki; biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugünkünden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Tüm kesimleri temsil eden meslek ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-03-02 12:26:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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