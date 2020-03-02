Batman'da 3 köye kumar operasyonu

Batman'da kumar oynatıldığı tespit edilen 3 köye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tombala makinesi ile kumar malzemeleri ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Diktepe, Karayün ve Akça köylerinde ruhsatsız kahvehane görünümlü binalarda gece saatlerinde kumar oynatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen 5 işletmeciye ve 2 çalışana TCK 228. maddesi gereğince kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlemler başlatılmıştır. Kumar oynayan toplam 83 şahsa ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununu 34. maddesi gereğince bin 225’er lira olmak üzere toplam 101 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. 8 adet tombala makinesi, 5 adet üfürme makinesi, 5 adet ses anfisi, 11 adet kamera, 13 adet görüntü birimi televizyon, bin 275 adet tombala kağıdı, 2 bin 325 adet tombala topu, 6 kilo 300 gram tombala pulu ve 3 adet post cihazı ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.