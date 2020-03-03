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Batman’da mülteciler terminallere akın etti

İHA

Türkiye'nin mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini açıklamasından sonra Batman'da mülteciler otobüs terminallerine akın etti.

Batman’da mülteciler terminallere akın etti

Türkiye’nin mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişini engellemeyeceğini açıklamasından sonra Batman’da mülteciler otobüs terminallerine akın etti.
Türkiye’nin, mültecilere kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Batman’da yaşayan çoğunluğu Suriyelilerden oluşan yabancı uyruklu vatandaşlar, Batman Şehirler Arası Otogarı’na akın etti. Kentte otobüs firmaları İstanbul’a ek seferler de ekledi. Batman’dan İstanbul’a ardından Yunanistan’a gideceklerini belirten mülteciler daha sonra ise başta Avrupa’da çeşitli ülkelere gideceklerini aktardı. Yoğunluğun oluştuğu terminalde yetkililer, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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