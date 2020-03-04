Batmanlı sporcular kuraş şampiyonasına damga vurdu

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Bilecik’te düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonasına katılan Batmanlı 3 sporcu, şampiyonada birinci oldu.

Bilecik'te düzenlenen ve 20 ilden 293 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda, Batman’ı İl Özel İdare Gençlerbirliği Spor Kulübü kuraş takımı temsil etti. 4 gün süren müsabakalarda ümit erkekler kategorisinde Arda Öztürk 50 kiloda, genç kızlar kategorisinde Gülcan Baş 63 kiloda, Saliha Taşan 70 kiloda Türkiye birinciliğini elde etti. Yapılan müsabakalarda, 3 birincilik, 6 ikincilik ve 10 üçüncülük madalyası alan Batman İl Özel İdare Gençlerbirliği takım halinde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Dereceye giren sporcular 35 Nisan 2020'de Yunanistan’ın Selanik kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

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