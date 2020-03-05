Batman merkezli 8 ilde sanal bahis operasyonu: 95 gözaltı

Batman merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda 95 kişi gözaltına alındı. 43 milyon liranın döndüğü organizasyon içinde bulunanların Amerika'da bulunan bahis siteleri üzerinden işlem yaptığı belirlendi.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Batman'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden ve vergi kaybına sebep olduğu değerlendirilen şahısların suç faaliyetlerinin deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce projeli çalışma başlatılmıştır. Şüphelilerin 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında merkezi Amerika'da bulunan bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri, yasa dışı bahisten kaynaklı kazançları aktarmak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandırdıkları, şüphelilerin yılda yaklaşık 43 milyon liranın döndüğü organizasyon içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için Batman İl Emniyet Müdürlüğünce Batman merkezli Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Karabük, Bitlis ve Ardahan'da 4 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan şahısların Batman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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