Hayat kurtarmak için kampa girdiler

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti’nde eğitim ve tatbikat kampına girdi.

Sağlık personellerini afet ve olağan dışı durumlara hazırlamak amacıyla Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 43 UMKE timi eğitim ve tatbikat kampına girdi. Son olarak Elazığ, Bingöl ve Van depremlerinde görev alan Batman UMKE timleri, afet ve olağan dışı durumlara hazırlamak amacıyla Kırkat Gölet’i kenarında bir gece süreyle kampa girdi.

Batman’da bulunan 43 UMKE timine afet ve olağan dışı durumlarına karşı deneyim sağlamaları amacıyla yılda iki kez tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, "Batman’da 130 UMKE elemanı bulunmaktadır. Biz bu afetlere, depremlere hazırlanma amacıyla daha bunları görmeden o psikolojiyi personellerimize hissettirmek, personellerimizin bu tarz durumlarda neler yapacaklarını daha önceden deneyim sağlamaları için tatbikat yapıyoruz. Gercüş'te bulunan Kırkat Göleti'nde gerçekleştirdiğimiz tatbikata 43 UMKE timimiz yer aldı. Personellerimiz geceyi burada geçirecekler. En son yaşanılan Elazığ depreminde yine Batman’daki UMKE timlerimiz ilk oraya ulaşıp hizmet veren timler arasında yer aldı. Tatbikatımızın içerisinde felaket ve afet durumları gibi zor anlarda karşılaştıklarında kendi başlarına yaşayabilme, çadırda yaşayabilme, kendi yiyeceklerini pişirmede ortam oluşturma anlamında personellerimizi hazır tutmaya çalışıyoruz" dedi.

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