Batman'da İdlib şehitleri anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Batman'da İdlib şehitleri anıldı

İHA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından İdlib'de rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan 34 asker için mevlit okutuldu.

Batman'da İdlib şehitleri anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından İdlib’de rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan 34 asker için mevlit okutuldu.
Atatürk Parkı’nda halka açık şekilde gerçekleştirilen mevlit programına Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İdlib’deki saldırıda şehit olan Batmanlı tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Anma töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu söyledi. Dünyanın farklı noktalarından Suriye’ye gelen savaşçıların olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Hepimiz bu millete feda canımız feda yeri geldiğinde bir değil bin gideriz ama bayrağımızı indirtmeyiz ezanımızı dindirtmeyiz. Bu toprakların bir santimetre karesinde kimseye böldürtmeyiz. Bizim Suriye’deki varlığımızın sebebi de budur vatan savunmasıdır. Biz binlerce on binlerce kilometrelerce uzaktan gelmedik. Rusya orada Amerika orada dünyanın pek çok ülkesinden savaşçılar var Suriye coğrafyasında fakat bunların hepsi bizim yanı başımızda ve bizim topraklarımızı tehdit ediyor. Ne çabuk unuttuk Reyhanlı patlamasını ne çabuk Kilis’teki taciz saldırılarını evlatlarımız Kilis’in Hatay’ın sınırdaki ilçelerin köylerin bizim vatandaşlarımız oradan atılan taciz ateşleri ile evlerin içinde yatak odalarında şehit edildiler. Biz eğer Suriye coğrafyasında bulunmasak buralarda rahat oturamayız eğer biz İdlib’deki mücadeleyi biz yapmasak ileride korkulur ki bu mücadeleyi Diyarbakır, Batman, Kahramanmaraş’ta yapmak zorunda kalacağız. O yüzden Türk ordusu Türkiye devletini korumak için çalışıyor macera aramıyor. Bizim evlatlarımızda vatan savunması için şehit oldular. Savaş isteyen bir millet değiliz kendi topraklarımızda huzur isteyen bir milletiz kendi topraklarımızda huzurlu yaşamak istiyoruz ve bize karşı emperyal güçlerin bir takım hayallerini engellemeye çalışıyoruz oradaki Türk ordusunun varlığı bundan ibarettir" dedi.
"5 oğlum var hepimiz milletimizin, devletimizin bekası için savaşmaya, can vermeye hazırız"
Daha sonra konuşan şehit Bağatur’un babası Mehmet Bağatur da tüm şehitlere rahmet diledi. 5 oğlu ve kardeşleri ile birlikte savaşmaya, can vermeye hazır olduklarını belirten baba Bağatur, “Allah devletimize zeval vermesin bütün şehitlerimiz Allah rahmet eylesin bütün gazilerimize şifalar dileriz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Sadece benim evladım değil tüm Türkiye’nin evladıydı. Devletimiz isterse beni ve kardeşlerimi, 5 çocuğumu, yeğenlerim Şigo aşireti 3 bin 300 kişiden bana mesaj geldi hangi cephe olursa olsun canı gönülden seve seve olsun yaşlısı genci hepimiz vatan için seve, seve Türkiye Cumhuriyeti için hazırız dediler" diye konuştu.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve insani soykırımların engellemek amacıyla İdlib’de bulunan silahlı kuvvetlerimize 27 Şubat günü Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz anmak için bir araya geldik. 36 yiğidimizi toprağa verme acısını yüreğimizde hissettik" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu 95 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu 95 ...
AK Parti Batman İl Başkanı Gür’den CHP'li Özkoç'a tepki
YEREL HABERLER AK Parti Batman İl Başkanı Gür’den CHP'li Özkoç'a ...
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 95 gözaltı
YEREL HABERLER 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 95 gözaltı
Hayat kurtarmak için kampa girdiler
YEREL HABERLER Hayat kurtarmak için kampa girdiler
Batman merkezli 8 ilde sanal bahis operasyonu: 95 gözaltı
YEREL HABERLER Batman merkezli 8 ilde sanal bahis operasyonu: 95 ...
Batman’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Batman’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Kastamonu sarımsağı Batman’da yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Kastamonu sarımsağı Batman’da yaygınlaştırılacak
Batman'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da trafik kazası: 5 yaralı
Batmanlı sporcular kuraş şampiyonasına damga vurdu
YEREL HABERLER Batmanlı sporcular kuraş şampiyonasına damga vurdu
Batman’da mülteciler terminallere akın etti
YEREL HABERLER Batman’da mülteciler terminallere akın etti
İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası: "Gerekirse beni de Suriye götürsünler"
YEREL HABERLER İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası: "Gerekirse beni ...
Kozluk'un kültür haritası oluşturuldu
YEREL HABERLER Kozluk'un kültür haritası oluşturuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X