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Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız

DHA

Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi. Programa katılan Sasonlu İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, "Eğer devlet isterse ben, 1 ağabeyim, kardeşlerim, 5 çocuğum ve 3 bin kişilik Şigo aşiretiyle cephede savaşmaya hazırız. Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız" dedi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi'nce İdlib şehitleri için Atatürk Parkı'nda mevlid ve anma programı gerçekleştirildi. Programa Vali Hulusi Şahin, kurum müdürleri, vatandaşlar ve İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur katıldı. Programda konuşan Vali Hulusi Şahin, "Yeri geldiğinde bir değil, bin gideriz ama bayrağımızı indirtmeyiz, ezanımızı dindirtmeyiz" dedi. Bu toprakların bir santimetrekaresini kimseye böldürtmeyeceklerini ifade eden Vali Şahin, "Bizim Suriye´deki varlığımızın sebebi de budur, vatan savunmasıdır. Biz on binlerce kilometre uzaklıktan gelmedik. Rusya orada, Amerika orada, dünyanın birçok coğrafyasından savaşçılar var. Fakat oradaki karışıklık bizim topraklarımızı tehdit ediyor. Ne çabuk unuttuk Reyhanlı patlamasını, ne çabuk unuttuk Kilis´teki taciz saldırılarını, sınırdaki vatandaşlarımız evlerinin içinde şehit edildiler. Biz eğer Suriye coğrafyasında bulunmazsak buralarda rahat oturamayız. Eğer biz İdlib´deki mücadeleyi yapmazsak korkulur ki ileride bu mücadeleyi Diyarbakır´da, Batman´da, Maraş´ta yapmak zorunda kalacağız. O yüzden Türk ordusu Türkiye Cumhuriyeti´ni korumak için çalışıyor, macera aramıyor. Bizim evlatlarımız da vatan savunması için şehit oldular. Bu haklı ve kutlu mücadelede yalnız değiller. Bütün millet arkalarında. Mehmet amcam `ben de giderim, kardeşlerim, yeğenlerim diğer evlatlarım var, çağırılırsak kalkar giderim´ dedi. İşte bunu birilerinin Batılılara anlatması lazım. Zannediyorlar ki şehit sayısı artınca Türkiye devleti politika değiştirir. Hayır, tam tersi bizim intikam duygusunu alevlendirir ve gazabımız da çok daha feci olur. Bunu da şehit Cuma kardeşimizin silah arkadaşları gösteriyor. İntikamını aldılar Cuma´mızın. Bizler savaş isteyen bir millet değiliz, kendi topraklarımızda huzurlu yaşamak istiyoruz. Tekrardan şehitlerimize rahmet diliyorum. Biz biriz, 83 milyon ordumuzun arkasındayız" diye konuştu.
'3 BİN KİŞİLİK ŞİGO AŞİRETİYLE CEPHEDE SAVAŞMAYA HAZIRIZ'
Anmaya katılan İdlib´de şehit düşen Sasonlu asker Cuma Bağatur´un babası Mehmet Bağatur ise şunları kaydetti:
"Allah, devletimize zarar vermesin. Eğer devlet isterse ben, 1 ağabeyim, kardeşlerim, 5 çocuğum ve 3 bin kişilik Şigo aşiretiyle cephede savaşmaya hazırız. Bütün Türkiye´nin başı sağ olsun. Hangi cephe olursa olsun canı gönülden hepimiz gitmeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız."
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencilerinin şehit askerlerinin isimleri anons edildiğinde hep birden `burada´ yanıtı programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.
DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-03-05 17:48:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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