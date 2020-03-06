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Batman'da badem ağaçları çiçek açtı

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesine erken gelen baharla badem ağaçları çiçek açtı.

Batman'da badem ağaçları çiçek açtı

Batman’ın Gercüş ilçesine erken gelen baharla badem ağaçları çiçek açtı.
Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli ve Yüce köylerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Mart ayında bademlerin çiçek açması çiftçileri şaşırttı. Çiftçiler, erken çiçek açan bademlerin zarar görmesinden endişe ediyor.
Yüce köyü sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, “Bu sene bahar erken geldi. Baharın erken gelmesiyle birlikte ağaçlar baya çiçek açtı. Soğuk hava bitmiş olmadığından dolayı tedirginiz şuan, don ve buz düşerse açılan çiçekler zarar görecek ve bir verim alamayacağız. Ekinlerimiz de iyi durumda, yağışlar bu sene iyiydi. Şuan tek endişemiz don ve soğuk hava. Bu da olmasa çok güzel bir verim alacağız bu sene” dedi.
Çiçekli köyü sakinlerinden Selami Altun da, “Badem ağaçları erken çiçek açtı. Ben küçükken 23 Nisan’da öğretmenimiz bize 'Çocuklar gidin badem ağaçlarından birkaç çiçek toplayın, sınıfı biraz süsleyelim' diyordu. Bu sene ve önceki senelerde de badem ağaçlarımız erken çiçek açıyor. 23 Nisan’a daha 1 aydan fazla kalmasına rağmen çiçekler açmış, bu da bizi biraz tedirgin ediyor. Çünkü daha don olayı olabilir. Don olayı olursa verim kalitesi çok düşük olacak ve verim elde edemeyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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