Gercüş'te 200 yıllık su değirmenleri kaderine terk edildi

Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi 2 su değirmeni, kaderine terk edildi. Köylüler, tarihi değirmenlerde öğütülen unun daha sağlıklı olduğunu söyleyerek, yetkililerden onarılmalarını ve turizme kazandırılmalarını istedi.

Gercüş'e bağlı Akyar köyünde bulunan ve uzun yıllardır bölgedeki vatandaşların buğdaylarını öğüttüğü 2 su değirmeni kaderine terk edildi. Köylüler, yıkılmaya yüz tutan değirmenlerin onarılmasını istedi. Akyar köy sakinlerinden Nurettin Kavak, "Buranın yerlisiyim. Burada su değirmenlerimiz vardı. Şu an gördüğünüz gibi harabe olmuş ve bu tarih yok olacak. Yetkililerden tek isteğimiz buranın tadilatının yapılıp turizme kazandırılmasıdır. Bu değirmenlerle köyümüz güzeldi. Her taraftan unlarını öğütmek için vatandaşlar buraya geliyordu. Bu değirmenlerin çalışması durduğunda köye bile insanlar artık gelemiyor" dedi.

'SU DEĞİRMENLERİN UNUNDAN YAPILAN EKMEK DAHA LEZZETLİ'

Değirmenlerin fabrikasyon olmadığını ve kepekli undan dolayı daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Kavak, "Şu an mecbur kaldığımızdan dolayı diğer değirmenlere gitmek zorunda kalıyoruz. Diğer değirmenler kepeği ayırt ettiği için tamamen hastalıklara davetiye çıkarıyor. Buğdaydaki bütün vitamini alıyor. Bu su değirmenlerin unu tamamen organik ama ne yazık ki bozulmuşlar. 12 sene önce aktif haldeydi ama şu an harabe olmuş durumda" diye konuştu.

Akyar köy sakinlerinden Bahattin Kavak da şunları kaydetti:

"Bu değirmenler hiçbir özelliğini kaybetmemiş ve buğdayı doğal bir şekilde öğütüyor. Diğer değirmenler ise unumuzu götürdüğümüz zaman yüzde 50 gibi bir kayba uğruyor. Çünkü buğdayın bütün kepeğini alıyor ve vitamin bırakmıyor ve bu değirmenler kadar sağlıklı un öğütmüyor. Yetkililerden değirmenlerimizin onarılmasını istiyoruz. 12 senede bu hale gelmiş durumda 5 sene sonra bu kalıntı bile kalmayacak."DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

