Batman’da 3 ilçenin bazı kırsal alanları geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Batman’da 3 ilçenin bazı kırsal alanları geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

İHA

Batman'ın Kozluk, Sason ve Hasankeyf ilçelerinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilen bazı bölgelerin "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Batman’da 3 ilçenin bazı kırsal alanları geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Batman’ın Kozluk, Sason ve Hasankeyf ilçelerinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilen bazı bölgelerin "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen bölgelerin geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtildi.
Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sason’da kadına şiddetle mücadele kapsamında sergi düzenlendi
YEREL HABERLER Sason’da kadına şiddetle mücadele kapsamında sergi ...
Gercüş'te asırlık su değirmeni bakımsızlıktan çürüyor
YEREL HABERLER Gercüş'te asırlık su değirmeni bakımsızlıktan çürüyor
Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Gercüş'te 200 yıllık su değirmenleri kaderine terk edildi
YEREL HABERLER Gercüş'te 200 yıllık su değirmenleri kaderine terk ...
Batman'da badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Batman'da badem ağaçları çiçek açtı
(Görüntülü) Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle ...
Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız
YEREL HABERLER Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye ...
Batman'da İdlib şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Batman'da İdlib şehitleri anıldı
(Görüntülü) 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu 95 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu 95 ...
AK Parti Batman İl Başkanı Gür’den CHP'li Özkoç'a tepki
YEREL HABERLER AK Parti Batman İl Başkanı Gür’den CHP'li Özkoç'a ...
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 95 gözaltı
YEREL HABERLER 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 95 gözaltı
Hayat kurtarmak için kampa girdiler
YEREL HABERLER Hayat kurtarmak için kampa girdiler
Batman merkezli 8 ilde sanal bahis operasyonu: 95 gözaltı
YEREL HABERLER Batman merkezli 8 ilde sanal bahis operasyonu: 95 ...
Batman’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Batman’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Kastamonu sarımsağı Batman’da yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Kastamonu sarımsağı Batman’da yaygınlaştırılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X