14 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Konu ile ilgili emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü’nün 8 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; nitelikli yağma suçundan, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan aranma kaydının olduğu tespit edilen ve toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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