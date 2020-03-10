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Vali Şahin, Gercüş'te incelemelerde bulundu

İHA

Vali Şahin, Gercüş'te incelemelerde bulundu

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Hulusi Şahin, Gercüş ilçe merkezinde elektrik üretimi yapan Güneş Enerjisi Santrali ve ilçeye bağlı Eymir köyünde kurulan fıstık işleme tesisini gezdi. ERKE Enerji tarafından kurulan ve yeni üretime başlayan Güneş Enerjisi Santralinde incelemelerde bulunarak, işletme sahibi Kemal Er Polat’tan tesis hakkında bilgi alan Vali Şahin, yatırımcıları her daim destekleyeceklerini dile getirdi. Yaklaşık 32 dönüm üzerine 8 bin 160 adet güneş paneli kurduklarını belirten Erpolat, tesisin maliyetinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğunu, tesisin kurulu gücünün 2 MW yıllık hedeflenen elektrik üretim miktarının da 3 bin 500 MW olduğunu ifade etti.
Daha sonra Gercüş ilçesine bağlı Eymir köyünü ziyaret eden Vali Şahin, köy halkıyla bir araya gelerek, yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Özel sektör yatırımı olarak kurulan fıstık işleme tesisi ve fıstık bahçelerinde incelemelerde bulunan Vali Şahin, köy muhtarı Abdulbaki Gök ve çiftçilerinden fıstık yetiştiriciliği hakkında bilgi aldıktan sonra Batman'a döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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