Ar-Ge birimi görevlileri köy okullarını ziyaret etti

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi görevlisi Ebru Şahin, Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı, Nurlu ve Akburç köy okullarını ziyaret etti.

Köylerin anaokulu ve ilkokullarını ARGE birimi görevlileri ile birlikte ziyaret den Şahin, minik öğrencilerle birlikte etkinlikler gerçekleştirdi ve kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Hediye alan öğrenciler mutluluklarını dile getirerek Batman Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'e teşekkür etti.

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