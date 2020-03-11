Gercüş'te gençler sabah namazında buluştu

Batman’ın Gercüş ilçesinde gençler, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen program kapsamında sabah namazında bir araya geldi.

Hicret Cami'sinde gerçekleşen programa, TÜGVA Batman temsilcisi Mehmet Onutçu, TÜGVA ilçe temsilci Zübeyir Çetin, Eğitim BirSen ilçe temsilcisi Edip Ekmen ve gençler katıldı. Kılınan namazın ardından dualar okundu. Daha sonrada cami cemaatine çay ve poğaça ikram edildi. Onutçu, geleneklerine bağlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygılı, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalıştıklarını söyledi.

Gençlerle kılınan namazın ardından sohbet ettiklerini ifade eden Çetin ise "Bizler için güzel bir kaynaşma vesilesi oluyor. Programımıza bütün genç kardeşlerimizi davet ediyoruz" dedi.

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