Batman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, Yavuz Akyıldız (63) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde BatmanKozluk karayolunda meydana geldi. İçerisinde inşaat işçilerinin bulunduğu 72 AAD 247 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra karayoluna çıkan Yavuz Akyıldız yönetimindeki 34 JV 2787 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Yavuz Akyıldız, olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2020-03-12 10:16:45



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