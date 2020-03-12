10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Batman’da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, güvenlik güçlerince yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğünün 9 Mart'ta yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranma kaydının olduğu tespit edilen ve toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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