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Gercüş'te bağ budama dönemi başladı

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla çiftçiler bağları budamaya başladı.

Gercüş'te bağ budama dönemi başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla çiftçiler bağları budamaya başladı.
Üzümüyle meşhur Gercüş ilçesinde üzüm bağlarında ve meyve bahçelerinde budama ve bakım çalışmaları başladı. Üzüm bağlarının ve meyve bahçelerinin budanması ile bakımını yapmaya başlayan çiftçiler, hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini ifade etti. Budamayı üzüm ağaçlarının kuvvetlenmesi ve veriminin artması için yaptıklarını kaydeden çiftçilerden Hazni Cesur, üzüm ağacının kendini yenilemesi için budama yaptıklarını söyledi.
Daha iyi ve daha kaliteli bir verim alabilmek için bağ budamaya yaptığını belirten Çiftçilerden Yakup Çelik ise "Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla budama işlemine başladık. Mümkün mertebe üzüm dalının biraz daha uzaması ve üzüm olduğu zaman yere değip bozulmaması için üzüm ağacın etrafındaki bozuk, çürük olan dalları kesip buduyoruz ve yeni çıkacak olan dallara bırakıyoruz" dedi.
Kemal Yıldırım da "Havanın bu şekil devam etmesi bizim açımızdan iyi olur ama şuan erken budamayı mecburiyetten yapıyoruz. Don düşerse zararı bize çok dokunacak ve iyi bir verim alamayacak duruma gireceğiz. Budamayı şansa bıraktık havalar böyle devam ederse güzel olur ama buzlanma ve don olayı olur diye tedirginiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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