Batman’da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Batman Siirt Çevre yolu Korik Kavşağı mevkinde park halindeki tırın dorsesine araç çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. ismi öğrenilemeyen 48 J 5554 plakalı ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı tarafına geçip park halindeki tırın dorsesine çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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