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Batman'daki tekstil fabrikası günde 3 milyon maske üretecek

İHA

Batman'daki tekstil fabrikası günde 3 milyon maske üretecek

Batman’da tekstil üzerinde faaliyet yürüten bir firma, korona virüs tehdidinden dolayı ülke piyasasında artan ihtiyaçtan dolayı günlük 3 milyon maske üretme kararı aldı.
Çin’de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüsün Türkiye'de de görülmeye başlanmasından sonra Batman’da penye üretimi yapan bir tekstil firması sağlık kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için günlük 3 milyon tek kullanımlık cerrahi maske üretmek için harekete geçti.
Günlük 500 bin adet tek kullanımlık maske üretimi yapan firmayı ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, üretim tesisinde incelemelerde bulunarak firma yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu’ndan üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 550 kişinin çalıştığı üretim tesisi hakkında Vali Şahin ve beraberinde bulunanlara bilgi veren Kaptanoğlu, iki haftadır maske üretimine başladıklarını belirterek, “Şimdilik günde 500 bin adet üç katlı tek kullanımlık maske üretiyoruz. Kısa bir sürede günlük adet üretimini 3 milyona çıkaracağız. Batman'ın sağlık kuruluşlarının maske ihtiyacının yanı sıra iç ve dış piyasaya yönelik talepleri karşılamak için gecegündüz demeden üretim yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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