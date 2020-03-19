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Sağlık personelinden vatandaşlara anlamlı çağrı

İHA

Sağlık personelinden vatandaşlara anlamlı çağrı

Batman’daki sağlık personelleri korona virüse karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.
Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçtiğimiz gün zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulunmuştu. Batman Bölge Devlet Hastanesindeki sağlık personelleri ise korona virüse karşı ellerinde tuttukları dövizler ile vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.
Sağlık personelleri, ‘Biz sizin için buradayız, sende bizim için evde kal’ çağrısında bulunarak korona virüse dikkat çekti.

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