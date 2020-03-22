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Cevizli sucuk üreticileri evde kalmayı kazanca çeviriyor

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde korona virüs nedeniyle evde kalarak korunmayı hedefleyen cevizli sucuk üreticileri, durumu fırsata çevirerek üretimlerini arttırdı.

Cevizli sucuk üreticileri evde kalmayı kazanca çeviriyor

Batman'ın Sason ilçesinde korona virüs nedeniyle evde kalarak korunmayı hedefleyen cevizli sucuk üreticileri, durumu fırsata çevirerek üretimlerini arttırdı.
Dünya gündemindeki ilk sırayı alan ve Türkiye’de de korona virüsü vaka ve ölüm sayıların artması üzerinde evde kal çağrılarına uyarak virüsten korunmayı hedefleyen Sason ilçesine bağlı Gürgenli ve Topluca köylerindeki cevizli sucuk üreticileri, evde kalmayı fırsata çevirerek ailece bir arada çalışarak üretimlerini iki katına çıkardı. Dünya gündeminde olan korona virüsten evde kalarak korunmayı hedeflediklerini belirten Topluca köyündeki cevizli sucuk üreticilerinden Muhammed Çelik, evde kalmayı daha kazançlı bir hale getirmek, ailece moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmak için tamamen cevizli sucuk üretimine odaklandıklarını söyledi. Çelik, "Korona virüs çok çabuk yayılan ve henüz ilacı bulunmayan bir hastalık olması sebebiyle yetkililerden yapılan evde kal, korun uyarılarına uyarak korunmayı hedefliyoruz. Evde kalmanın bizim için ev hapsi olmaması için daha öncede yaptığımız iş olan cevizli sucuk işini artırarak dışarıda başka işlerde çalışan aile bireylerimizin de desteği ile üretimimizi iki katına çıkardık. Cevizli sucuk tıpkı soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği gibi korona virüste de vücut ısısını yükselttiği için bağışıklığı artırdığını düşünüyoruz" dedi.
Ürettikleri cevizli sucukları kargolarla büyük illere göndererek toptan fiyatı üzerinden kilosunu 40 liradan satan üreticiler, evde kalarak hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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