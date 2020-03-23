HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı

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BATMAN Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Batman

2020-03-23 10:25:13



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