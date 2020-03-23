Batman’da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Batman’da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı

İHA

İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı. Demir'in görevden alınmasının ardından bölgeye gelen gruba polis dağılmaları yönünde anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan grupta bulunan 16 kişi gözaltına alındı.

Batman’da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı. Demir'in görevden alınmasının ardından bölgeye gelen gruba polis dağılmaları yönünde anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan grupta bulunan 16 kişi gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir’in de aralarında bulunduğu 12 kişinin ev adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Demir’in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Batman Belediye binası önünde özel harekat polislerin de bulunduğu güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran belediye binası önüne gelerek, duruma tepki gösterdi ve açıklama yaptı.
Belediye binası önüne gelen kalabalığın dağılması için polis ekipleri anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan 16 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binası önündeki bekleyişi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
YEREL HABERLER HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
Batman’da yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı
YEREL HABERLER Batman’da yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı
Cevizli sucuk üreticileri evde kalmayı kazanca çeviriyor
YEREL HABERLER Cevizli sucuk üreticileri evde kalmayı kazanca ...
1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı
YEREL HABERLER 1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre ...
Gercüş’te aşırı yağış ve don meyve ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Gercüş’te aşırı yağış ve don meyve ağaçlarına zarar ...
Sason’da çöken yol vatandaşlar tarafından trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Sason’da çöken yol vatandaşlar tarafından trafiğe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X