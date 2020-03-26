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AK Parti Batman İl Başkanı Gür’den korona virüs uyarısı

İHA

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür’den korona virüs uyarısı

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir kültürün mensupları olduklarını belirten Gür, hükümet tarafından alınan her tedbirin insanların hayatını ve geleceğini korumaya yönelik olduğunu söyledi. Gür, "Bu tür hastalıklar pek çok insanın farkında olmadan virüse maruz kalması ve yine farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırmasıyla yayılıyor. Sağlıklı insanlar hastalığı rahatça atlatırken, herhangi bir rahatsızlığı olan, bağışıklık sistemi zayıf ve yaşlılar ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyor. Henüz aşısı ve kesin tedavisi olmayan bu hastalıktan en iyi korunma yolu, virüsün bulaşmasını engellemektir. Alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tamamı hem kendimizin, hem de diğer insanların sağlığını koruma amaçlıdır. Korona virüs hastalığından en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse bencilliği veya özensizliği sebebiyle tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye’deki tedbirler de salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır" dedi.

"Ekonomik tedbirler salgından etkilenen sektörlere can simidi olacak"
Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için hazırlandığını duyurduğu ekonomik istikrar kalkanı paketini olumlu bulduğunu, 100 milyar liranın ciddi anlamda piyasaları rahatlatacağını dile getirdi. Gür, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunun yanında iktisadi ve ekonomik bazı önlemler ile salgından dolayı etkilenen sektörlere can simidi olacak. Ekonomik istikrar kalkanı adını verilen bir paketle korona virüs salgının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak seti de devreye alındı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Bakanlıklarımız kendi görev alanlarıyla ilgili tedbirleri hızlıca devreye alıyor ve almaya devam edecektir. Devletimiz ve hükümetimiz bu süreci çok sağlıklı bir şekilde yürütmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarını görebiliyoruz. Artık devletimiz çok daha hızlı inisiyatif alabiliyor ve etkin bir mücadele örneği gösteriyor. Düne kadar sağlık yatırımlarına dudak büküp gereksiz olarak gören zihniyeti de unutmuş değiliz. Milletimiz, partimize ve hükümetimize sağlık yatırımları ve şehir hastaneleri üzerinden ağır eleştiride bulunan zihniyetin, ne kadar da gereksiz bir şekilde muhalefet ettiğini bu süreçte de müşahade etmiştir. Yaşadığımız bu olağanüstü süreci birlik ve beraberlik içinde, sağlığımız ve geleceğimiz için getirilen her uygulamaya ve tedbire harfiyen uymakla aşabiliriz. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığımızın uyarılarının ve bilgilendirmelerinin dikkate alınması hayati önem göstermektedir. Başımızın tacı ömrümüzün bereketi yaşlılarımıza azami ihtimam gösterip bu süreçte dışarı çıkmamaları gerektiğini nazik bir dille uyaralım ve bunu sağlayalım. Acil durumlar dışında evden çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyup bu belanın yayılmasına izin vermeyelim. Yaşadığımız süreci, gerisindeki bu derin arka planı ve belirsiz geleceği göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret edecek, diğer yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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