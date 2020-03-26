Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir, serbest bırakıldı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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BATMAN,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma nedeniyle görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir ile belediye başkan yardımcısı Songül Korkmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HPD'li Mehmet Demir ile belediye başkan yardımcısı Songül Korkmaz, emniyetteki sorgularının tamamlanmasıyla bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Demir ile Korkmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman BATMAN,(DHA)

2020-03-26 15:30:08



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